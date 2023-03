TREILER ⟩ Tänaku ja Märtini eelkäijad: uus film viskab pilgu Eesti rallispordile Nõukogude Liidus

«Kurvilise tee legendid» on lugu Eesti tipp-rallisõitjatest sportlastena Nõukogude Liidu absurdses süsteemis. Film esilinastub 26. aprillil ja jõuab kinodesse üle Eesti, seisab Sterotek Filmi pressiteates.

Eestlased olid 80ndatel nii kiired, et N.Liidu koondises sõitis igal hooajal mitu meie ekipaaži. Ott Tänaku ja Markko Märtini kombel maailma tipptiimides sõitmine oli tollaste sportlaste jaoks siiski kättesaamatu unistus. Nende jaoks oligi tipp Nõukogude Liidu koondise liikme staatus, sest kaugemale ei olnud võimalik raudse eesriide tõttu pürgida. «Ei olnud mõtet unistadagi, see oli meie saatus,» ütleb filmis endine kaardilugeja ja Harju KEK-i rallitiimi juht Toomas Diener.

Filmis saab osa ka nelja peategelase, Ilmar Raissare, Vello Õunpuu, Hardi Metsa ja Vallo Sootsi, kunagiste autode taassünnist. Tänaseks kultusobjetiks saanud Lada VFTS-e toodeti Leedus teeneka võidusõitja Stasys Brundza juhtimisel. Kuigi need olid 1/6 planeedi kiireimad ralliautod, oli ikkagi tegemist «vene tehnikaga». Legendaarne spordireporter Are Eller meenutab filmis, et isegi tollased välismaised tipp-rallisõitjad imestasid, milliseid imetegusid meie mehed nende kastidega maailmas korda saatsid.