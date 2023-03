Politsei otsib Eesti jalgpallurit taga

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel seisab, et 26-aastane Jakovlel on tagaotsitav alates 8. märtsist.

Jakovlev on Eesti Premium liigas saanud karjääri jooksul kokku kirja 96 mängu ning löönud nendes kokku 12 väravat. Viimati esindas ta 2018. aastal Narva Transi. Tunamullu esindas ta saalijalgpalli Meistriliigas Sillamäe FC NPM Silmetit.

Tegu pole esimese korraga, kui Jakovlev on sattunud seadusega pahuksisse. Riigi Teataja lehelt võib tema kohta leida kolm varasemat kohtulahendit. Neist viimane pärineb möödunud aasta oktoobrist. Varasemad lahendid pärinevad 2019. ja 2018. aastast.

Mullu oktoobris süüdistati jalgpallurit järgnevas: «Svjatoslav Jakovlevi süüdistatakse selles, et et ta viis 02.10.2019 Narvas x asuvasse X X OÜ autoteenindusse sõiduki Mercedes-Benz registreerimismärgiga x remonti. 04.10.2019 sõidukile järele minnes avaldas Svjatoslav Jakovlev X X OÜ esindajale, et tehtud remonditööde 410 euro eest tasub x OÜ, kellega Svjatoslav Jakovlev aga seotud pole ega pole kunagi olnudki.