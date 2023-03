Venemaale toetust avaldanud tennisist sai WTA-lt hoiatuse

Nüüd kinnitas WTA kõneisik CNNile, et Potapovale määrati särgi kandmise eest ametlik hoiatus. «Venemaa jalgpallitiimi särgi osas hoiatas WTA ametlikult mängijat, et tegu polnud lubatud või kohase teoga. Me ei oota, et see tulevikus korduks,» seisis teadaandes.