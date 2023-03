JÄRELVAADATAV ⟩ Võru võitles vapralt, kuid finaali jõudis 0:2 kaotusseisust välja tulnud Selver

«Pärast viimast mängu püüdsime veidi puhata, meil on pooltõbiseid palju ja laupäeval tegime korraliku intensiivsema trenni. Seis on parem, kui enne eelmist mängu, just meeste oleku poolest. Seeria kolmandale kohtumisele läksime vastu kuidagi raske olekuga, esimesed kaks mängu me nautisime, kolmandas oli suur tahtmine seeria lõpetada ja see tekitas stressi. Oleme nüüdseks aru saanud, et me oleme endale eduseisu välja võidelnud ja see on ju tegelikult positiivne asi. Saame sellele mängule veidi vabamalt peale minna,» kommenteeris peatreener.