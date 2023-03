Favoriidiks tõusnud Manchester Unitedi teekonnal seisab ees järgmine Hispaania tippklubi

Pärast Londoni Arsenali konkurentsist langemist on Euroopa liigas selgeks soosikuks tõusnud teine Inglismaa hiid Manchester United. Veerandfinaalis läheb United vastamisi Hispaania tippklubi Sevillaga. Seejuures on tegemist juba Unitedi jaoks neljanda vastasega sel hooajal Euroopa liigas. Alagrupiturniiril kohtuti Real Sociedadiga, 32 parema hulgas lülitati konkurentsist FC Barcelona ja kaheksandikfinaalis Real Betis.

Unitediga samas tabelipooles on ka Torino Juventus, kes loositi vastamisi Arsenali penaltiseeriaga välja puksinud Lissaboni Benficaga.

Teises tabelipooles on eeldatavalt tugevaimaks Jose Mourinho juhendatav AS Roma. Mullune Konverentsiliiga võitja läheb veerandifinaalis vastamisi hollandlaste Feyenoordiga. Tegemist on mulluse Konverentsiliiga finaali kordusega.