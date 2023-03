Udukogu ei lubanud laskesuusatajaid võislema

Oslos oli laskesuusastaadionile vajunud meeletu udumass, mis kuskile ei liikunud. Korraldajad soovisid võistlust ikkagi reedel ära pidada, ent pool tundi ootamist ei andnud tulemust. Nõnda tehtigi otsus, et sprindivõistlus lükata päeva võrra edasi. See tähendab, et suure tõenäosusega jääb Oslos naiste jälitussõit pidamata.