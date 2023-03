M-Spordi pealik: teeme kõik selleks, et Tänak Mehhikost mingid punktid saaks

Ainsana tõi kolmandal kiiruskatsel enda Ford Puma üle finišijoone Ott Tänak, kes kaotas parimatele enam kui seitse minutit. Suure kaotuse põhjuseks oli turbo kadumine ning kiiruskatse käigus sellele murele lahendust ei leitud.

«Meil on autos turbo, mis lihtsalt seal on. See on surnud,» lausus Tänak kiiruskatse lõpus WRC All-Live'ile.

M-Spordi pealik Richard Millener tõdes, et Mehhiko ralli algas neile tõepoolest katastroofiga, ent nüüd tehakse tööd, et ikkagi võistlustulle naasta. Eelkõige nähakse vaeva Tänaku autoga, mida püütakse võimalikult kiiresti korda saada.

«Meil puudub hetkel ühendus Tänakuga ja teame ainult nõnda palju nagu kõik televaatajad. Väga valus on seda kõike näha, sest tulime siia kindla plaaniga, mis nüüd luhtus. Meie eesmärk on neile pakkuda parim võimalik auto ja nüüd tuleb tänasele probleemile lahendus leida, et seda tulevikus vältida. Kui soovime tiitlit võita, siis sääraseid vigu ei tohi korduda.