Tänak järsku tekkinud tehnilisest probleemist: teadsin, et olukord on s**t

Saarlane võttis Eesti aja järgi reede hommikul peetud kahelt publikukatselt maksimumi, võites mõlemad 1,12 km pikkused asfaldil peetud läbimised napi eduga. Oli teada, et kruusal läheb esimesena startides rajapuhastajana raskeks, aga tegelikult tuli hakata maadlema hoopis tõsisemate muredega.

Kui legendaarsest El Chocolate kiiruskatsest oli läbitud umbes pool, jättis Tänak auto seisma ning piiluti koos kaardilugeja Martin Järveojaga kapoti alla. Probleeme oli turbos. Nagu rallimees ütles, siis «see on olemas, aga ei tööta.»

Järgmised kaks ja pool katset kulgeti, ent vähemalt toimetati masin hooldusalasse. Tõsi, kaotsi läks üle 12 ja poole minuti.

«Ütleks, et juba enne [tehnilist muret] läks kehvasti, olin autoga üsna hädas. Probleem tekkis järsku, enne seda ei tundnud, et masin oleks muutunud aeglasemaks,» selgitas Tänak lõunapausil All Live'i ülekandes.

«Lootsin, et tegemist on lihtsalt turbo toru probleemiga. Aga kui nägin, et asi on tõsisem, siis teadsin, et olukord on s**t.»

Tänak tunnistas, et hübriidmootori abita polekski nad võib-olla mõnest suuremast tõusust või raskemast kohast läbi saanud. «Oli õnne, et saime ekstratuge. Aga kaotasime rohkem kui 12 minutit, nii et olime ikka aeglased,» märkis ta.

Nüüd tuleb auto esmajärjekorras töökorda putitada, siis saab paika panna edasise plaani. Igal juhul kulub iga kilomeeter kruusal ära.