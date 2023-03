M-Sport ja Tänak ei hakka konkurente kiusama

«Me ei kavatse seda teha, kuna oleme niigi kaotanud palju aega. Oleme praegu piiri peal, et teha tagasi piisavalt aega, mis tagaks planeeritud positsiooni üldarvestuses,» lausus M-Spordi pealik Richard Millener ralliportaalile Dirtfish.

«Ma kaldun isegi vaatama selle olukorra teist tahku. Mida vähem autosid nendelt kivistelt teedelt üle käib, seda parem on meie olukord.»

Tänak on hetkel üldarvestuses 26. kohal ning Mehhiko rallit juhtivast Esapekka Lappist lahutab teda 12 ja pool minutit. M-Sport usub, et koht esikümnes on endiselt reaalne. Sellest jääb Tänak hetkel 10 ja poole minuti kaugusele.