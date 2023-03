Ootamatu kühm tekitas Mehhikos rallisõitjatele peavalu

«Ma olin natuke segaduses. Tulin sinna gaas põhjas,» rääkis Neuville’i tiimikaaslane Dani Sordi Dirtfishile. «Ma arvan, et seda recce’l ei olnud. Alati on siin halbu inimesi.»

«Mehhikos on palju väga toredaid fänne, aga on ka halbu. Ja see oli väga halb, sest kui sa sõidad kuuenda käiguga, gaas põhjas, siis on selline kast nagu see oli. Ma arvasin, et oleme sellest natuke kaugemal ja siis «põmm»! Meil vedas,» lisas Sordo.