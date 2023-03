Vene laskesuusalegend Bö uhkest rekordist: tuleb aeg, kui saame teada, milliste ainetega medalid võideti

Bö on tänavu olnud suurepärases vormis. Lisaks üliedukale Oberhofi MMile, kus norrakas võitis seitse medalit, millest viis olid kuldsed, on ta valitsenud ka MK-sarja. Holmenkolleni sprindivõistluse triumf oli talle MK-sarjas juba tänavu 17. võiduks, millega ta püstitas uue rekordi. Vaid kuus sõitu on võitnud keegi muu kui Bö.

Vasiliev sõnas kodumaa meediale antud intervjuus, et on täiesti kindel selles, et Bö kasutab keelatud aineid.

«Pole kahtlust, et ta on andekas Ometi on fakt, et Norra koondis – ja ma ei mõtle ainult Böd – kasutavad terapeutiliste ravimite nime all keelatud aineid,» ütles Vasiliev Match TV-le.

«Ma usun, et tuleb aeg, kui me saame teada, milliste ainetega nad kõik oma medalid võitsid,» lisas kahekordne olümpiavõitja.