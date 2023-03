Messi isa lükkas ümber kolm valeuudist, mis tema poja kohta levivad

Esiteks lükkas ta ümber, et Messi lahkus PSG teisipäevaselt treeningsessioonilt, sest läks peatreeneri Christophe Galtieriga tülli. Teiseks lükkas ta ümber selle, et PSG ei ole valmis tulema vastu Messi nõudmistele uue lepingu osas ning kolmandaks, et Messi küsib Saudi Araabia klubilt Al Hilalit 600 miljoni eurost palka.