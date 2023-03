Kiirust parandanud Tänak Mehhikos katsevõitudest ei unista

Tänak sai ralli 11. kiiruskatsel neljanda aja, kuid tasub märkida, et Esapekka Lappi avarii tõttu jõudis katse finišise vaid üheksa autot. Tänak kaotas katsel parimat aega näidanud Sébastien Ogier’ile 14,82 km pikkusel katsel 7,1 sekundit.

«Vähe pidamist oli [katsel]. Eilne pärastlõunane probleem näib olevat kõrvaldatud, kuid ma ei saa ikkagi kiiresti sõita. Ei tööta asjad minu jaoks nii nagu tahaks. Raske on. Aga õpime, et saada asjad paremaks,» ütles Tänak WRC All Live’is.