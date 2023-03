VIDEO ⟩ Esikohta hoidnud Lappi tegi Mehhikos ohtliku avarii

«Sellest on kahju. Ma naudin alati võitlust ja eile näitas ta imelist kiirust,» ütles liidriks kerkinud Ogier katse finišis, vaid hetk pärast Lappi avariid.

Lappi ja kaardilugeja Janne Fermiga on kõik korras, kuid sama ei saa öelda auto kohta. WRC otseülekandest ei selgunud, kas meestel õnnestus tulekahju tulekustutitega kontrolli alla saada.

Kuna Lappi auto jäi 11. katsel seisma keset teed ja teele langes pingestatud elektriliin, siis kiiruskatse peatati. Kuna nende taha kogunesid kõik WRC2 arvestuse sõitjad, siis on korraldajad teatanud, et ka 12. kiiruskatse on edasi lükatud.