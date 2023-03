Tänak ei leia Mehhikos enesekindlust: hetkel asjad igatahes ei tööta

Kuigi Ott Tänak ei võidelnud laupäeva hommikupoolikul Mehhikos katsevõitude pärast, õnnestus tal siiski pool ettevõetud ülesandest juba ära teha. Sest kui päeva alguses oli saarlane punktikohast üheksa ja poole minuti kaugusel, siis lõunaks oli see vähenenud juba kõigest nelja minuti peale. Paraku möönis ta lõunapausil, et kruusateedel on raske enesekindlust leida.