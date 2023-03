Venemaa noortekoondis saab mängida oma lipu ja hümni all

Venemaa naisjuunioride koondise peatreener Jelena Medved avaldas, et neid kutsus turniirile UEFA. «Mängime turniiril oma riigi lipu alt ja kuuleme oma hümni,» lisas Medved portaalile Championat.

Rootsi rahvusringhäälingule (SVT) selgitas UEFA, et nad ei ole turniiri korraldajad ning Venemaa koondiste osalemiskeeld sellisel sõprusturniiril ei kehti. Lisati, et Venemaa koondistel on õigus osaleda ka treeningturniiridel.