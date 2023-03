Ogier võidutaktika on lihtne: vältida igat kivi ja pidurdada seal, kus on oht avariiks

«Kahju, et meie lahing [Esapekka] Lappiga nõnda vara läbi sai. Tunnen talle kaasa, sest ta oli eile väga vinge. Aga selline ralli juba on: sul läheb vaja kolme terviklikku päeva, et võita, ning meilgi on alles poolteist päeva selja taga. Olen sõitnud siiani mugavalt, kuid 27 sekundit ei tähenda Mehhikos midagi, sest alati võib rehv puruneda või muud taolist. Aga tunne on autos tõesti hea,» ütles Ogier WRC All Live’ile.

Ta ütles, et on Lappi avariist näinud pilte, kuid tal jäi segaseks, mis soomlasega ikkagi juhtus. «Tundus, et ta läks natuke liiga suure hooga kurvi. See oli keeruline kurv, paar aastat tagasi oli ka mul seal moment. Siis üllatasid mind kivid paremal tee ääres. See on koht, kuhu tahad minna võimalikult suure hooga, aga see on negatiivse kaldega kurv ja lihtne on rajalt välja kalduda,» selgitas kaheksakordne maailmameister.

Kui 11. katse võitis Ogier võrdlemisi kindlalt, edestades üldarvestuses teist kohta hoidvat tiimikaaslast Elfyn Evansit 2,5 sekundiga, siis järgmistel kiiruskatsetel oli ta samuti kolme parema hulgas. Siiski oli selge, et nii kõva tempot, kui võistluses Lappiga, ta enam näitama ei pidanud.