FC Flora muukis Kalevi väravaluku lahti viimasel hetkel ja jätkab võidulainel

Sportland Arenal toimunud kohtumises Flora ja Kalevi vahel läks esimese väravani aega 72 minutit. Just siis sahistas Kalevi võrku Rauno Alliku, kümme minutit hiljem suurendas Flora edu Martin Miller. Tegemist oli esimeste pallidega, mis löödi sel hooajal Kalevi väravavõrku.

Premium liigas on nüüd poolelt klubidel mängitud kolm kohtumist. Tabelit juhib täisedu ehk üheksa punktiga Flora, Levadial on teisena seitse silma. Kolmas on kaks mängu pidanud FC Kuressaare nelja punktiga ja neljas on Kalev samuti nelja punktiga.