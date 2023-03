VIDEO ⟩ 19-aastane kanadalanna purustas suusahüpete maailmarekordi

Järgmisena haaras rekordi norralanna Maren Lundy, kes tegi 212,5-meetrise hüppe. Siis tegi oma 222-meetrise õhulennu Planica MMil suure mäe kulla võitnud Loutitt. «See on maagiline. Vaatame, kaua rekord vastu peab. Võib-olla jääb see tänaseks päevaks minu nimele. See on päris vinge,» ütles Loutitt NRK-le.