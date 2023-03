Kaks katsevõitu teeninud Tänak: auto käitub minu jaoks jätkuvalt ebaloomulikult

«Nagu olen [päeva jooksul katselõpu kommentaarides] ka maininud, siis ma ei leia veel viisi, kuidas selle autoga kiiresti sõita. Minu jaoks on see ebaloomulik, kuid oleme asjadele lähemal kui eile,» jätkas saarlane.

Täpsustava küsimuse peale, mis auto juures õigupoolest ebaloomulik on, lisas ta: «See, kuidas auto käitub. Minu jaoks on palju üllatusi ja ootamatusi eikusagil. Nõnda on raske enesekindlust leida, kuid oleme kindlasti täna palju õppinud. Tahaksin uskuda, et siit saab ainult edasi minna.»