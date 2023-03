FOTO ⟩ Tipptennisist vallutas rabava fotoga fännide südamed

Sellest on möödas üheksa aastat, kui toona 20-aastane Bouchard tennisemaailma vallutas. Ta pääses suure slämmi turniiride finaali ja poolfinaalidesse ning tundus, et WTA edetabelis viiendaks kerkinud kanadalanna püsib maailma eliidis pikki aastaid. Paraku nii ei läinud.

Tema karjäär pidurdus erinevatel põhjustel järsult ja 29-aastane kanadalanna pole jõudnud tagasi kunagisele tasemele. Viimastel aastatel on ta laiemat kõlapinda saanud sotsiaalmeediasse postitatud julgete fotode tõttu, tänu millele on teda nimetatud ka üheks maailma kõige kaunemaks tennisistiks.

Ühes intervjuus tunnistas ta, et tal on kõrini tema suunal tulnud kriitikast ja teiste inimeste arvamusega arvestamisest. «Kui sa oled tipus ja asjad lähevad hästi, siis inimesed armastavad sind. Kui asjad lähevad valesti, vihkavad inimesed teid,» ütles ta.

Tundub aga, et ta on oma meelt muutnud, sest Instagramis hakkasid ilmuma paljastavad fotod. Neist viimases näitab ta oma sportlikku figuuri puu otsas ja basseini serval istudes. «Iga-aastane foto rohelistes bikiinides minu lemmikpüha auks,» kirjutas ta, viidates ilmselt 17. märtsil tähistatud Püha Patricku päevale, mis on iirlaste rahvus- ja usupüha.