Neuville jätkab Mehhikos rünnakut ja sihib järgmist skalpi

Evans ei soovi aga oma teist kohta nii kergelt loovutada. Ta möönis, et polnud autoga täiesti sinapeal, kuid usub, et suudab viimaseks päevaks seadistust parandada. «Tundub, et enamikul katsetel jääb meil puudu murdosa sekundist, näiteks mõni kümnendik siit või sealt ja tundub, et see on ilmestanud kogu päeva. Aga loodetavasti saame homseks väiksemaid asju parandada ja vaatame, kuidas meil läheb. Loomulikult tahan ma alati tema [Neuville'i] ees püsida, nii et vaatame, mis homne päev toob,» arvas Evans.