Armuvalus maailma edukaim jalgpallur alustas näljastreiki

Alves on olnud vahi all alates 20. jaanuarist, sest Barcelona kohus keeldub meest vahi alt vabastamast, viidates kõrgele põgenemisohule. Alves võiks minna Brasiiliasse, misjärel pole Hispaaniale väljaandmine enam võimalik, teatas kohus.

Seetõttu on Brasiilia legend nüüdseks kaks kuud vangis istunud, mida on olnud ilmselt liiga palju abikaasa Joana Sanzi jaoks. Väidetavalt läks 29-aastane Sanz endast kümme aastat vanemast jalgpallurist lahku sotsiaalmeedia vahendusel.

«Kes ütleb, et armastus on unustatud, petab ennast või pole tegelikult armastanud. Aga ma armastan ennast, austan end ja hindan ennast palju rohkem. Andestamine vabastab mind, nii et hoidke maagiat ja sulgege see peatükk elust, mis algas 18.05.15,» kirjutas naine Instagramis.