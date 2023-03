VIDEO ⟩ Raevunud Tottenhami peatreener valas viha välja mängijate ja klubijuhtide peale

Tottenham pääses võõral väljakul toimunud kohtumist avapoolaja üleminutil 1:0 juhtima, kuid teise poolaja avaminutil suutsid väljakuperemehed viigistada. Kulus 20 minutit, kuni Harry Kane viis Tottenhami taas ette ning 74. minutil kasvati edu 2:1-le.

Conte oli mängujärgsel pressikonverentsil selgelt murtud mees. Ta valas viha välja mängijate aadressil, kes ei taha väljakul teineteist aidata. Oma koosa said ka klubi omanikud. «Te võite vahetada peatreenerit, kuid olukord ei saa muutuda. Tottenhami lugu on selline – 20 aastat on neil olnud sama omanik ja nad pole kunagi midagi võitnud. Miks?» küsis Conte.