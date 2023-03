Väravasajuga jätkanud Haaland tegi vastaste suunas valusa torke

Haaland on kolmas mängija, kes on suutnud Meistrite liiga kohtumises lüüa viis väravat. Teised, kes löönud ühes Meistrite liiga mängus viis väravat, on argentiinlane Lionel Messi ja brasiillane Luiz Adriano.

Guardiolale pihtis Haaland, et soovinuks teha topelt kübaratrikki ehk lüüa kuus väravat. «Tal oleks elu lõpuni igav olnud, kui ta oleks juba 22-aastaselt rekordi teinud ja ühes Meistrite liiga kohtumises kuus väravat löönud. Nüüd on tal tulevikueesmärk. Sellepärast vahetasin ta ära. Ma ei teadnud, et Messil on rekord, sain sellest teada alles pärast meie mängu,» ütles Guardiola Norra TV2-le.