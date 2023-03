VIDEO ⟩ Trikilendur maandus maailma ühe kõrgeima hotelli katusel

39-aastane Czepiela on oma elu jooksul kompinud lennunduse piire, kuid sel nädalal viis ta selle uuele tasemele. Ta maandus vaid 27 meetrit pikal helikopteri maandumisplatsil.

Võrdluseks, tavalisel lennuväljal on maandusmisraja pikkus 2,5 km. Kõige lühem liinilendudele avatud lennuväli on 400 m pikkune, lennukikandjatel on raudlinnu maandumiseks pikkust 250 m.