Intiimne video sundis UFC-võitleja kapist välja tulema

Molina tuli kapist välja pärast seda, kui temast lekkis internetti video, kuidas ta teise mehega oraalseksi tegi. Vabavõitleja avaldas kahetsust, et ta sellistel tingimustel oma seksuaalsusest rääkima pidi.

«Olen kogu oma elu käinud kohtingutel naistega ning surunud alla tundeid, mis mul olid juba keskkooli maadlustiimis, ülikoolis ning isegi pärast seda, kui teostasin oma UFC-unistuse. Olen üsna maskuliine tüüp. Vennalik laksutamine ning küsitav huumor on alati olnud osa minust. Ma ei osanud ette kujutada, et sõbrad ja tiimikaaslased võiksid mind vaadata teisiti millegipärast, mida ma ei saa muuta,» teatas Molina.

Eelmisel suvel astus Molina UFC-puuri vikerkaarevärvides pükstega ning langes kriitikute küüsi. «Siin spordis on enamik fänne homofoobsed jobud. Seega ei pidanud ma vajalikuks sellest varem rääkida. Tahtsin, et mind tuntakse oskuste ja 11 aastat väldanud pühendumuse poolest. Ma ei tahtnud, et mind teatakse kui «ainsat biseksuaalset UFC-võitlejat», mis muutuks inimeste peades «geist UFC-võitlejaks»,» nentis ta.