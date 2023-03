Bød peast rumalaks nimetanud kahekordne olümpiavõitja sai vastulöögi

Rootsi telekanalis SVTs esinenud 52-aastaselt endiselt mäesuusatajalt küsiti Bø edu valemit. Kahekordne olümpiavõitja vastas sellele järgnevalt: «Oleme kõik peast natukene rumalad ning selleks, et spordis läbi lüüa, tulebki selline olla. Seda muidugi erineval moel,» lausus Wiberg.

Bøle loeti rootslanna vastus ette ning ta ei tahtnud temaga kuidagi nõustuda. «Mina nii ei arva. Sellisel juhul pead olema [peast rumal], et eksperdiks hakata. Laskesuusatamises on asi teisiti. Ma ei arva, et rumal olemine aitaks. Tähtis on teha tarku valikuid ning usun, et olen seda ka teinud,» ütles Bø.