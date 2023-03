Pisaratega võidelnud Ogier avaldas pingsalt oodatud uudise

Oger on plaaninud sel hooajal sõita vaid valitud etappidel. Hoolimata sellest on Rootsi ralli vahele jätnud prantslane kolme etapi järel 56 punktiga MM-sarja liider.

Ühtlasi teatas ka punktikatse võitnud Ogier, et osaleb hooajal neljandal etapil Horvaatias, kus kihutatakse asfaldil. «Pidin selle katse võitma, sest see katse meeldib mulle! Auto oli kogu nädalavahetuse jooksul imeline. Suur tänu tiimile. Kuna osalen ka järgmisel rallil [Horvaatias], siis asfaldil on ikka parem esimesena startida. Tiimile kuluvad samuti punktid ära.»