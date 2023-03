Aasta staar — Johannes Thingnes Bø

Läinud hooaeg jääb selgelt meelde Johannes Thingnes Bø valitsemise poolest. 29-aastane norralane näitas, et tänasel päeval pole maailmas paremat laskesuusatajat. Tänavu sõideti koos MMiga individuaalselt 25 võistlust ning Norra sporditäht võitis neist 19. See teeb tema võiduprotsendiks müstilised 76. Kui aga võtta arvesse, et Östersundis peetud kahele distantsile Bø haiguse tõttu ei startinud, siis oli tema reaalseks võiduprotsendiks 82,6. Poodiumile jõudis ta tänavu 22 võistlusel ehk 95,6 protsenti startides.