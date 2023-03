Mujal pole muru rohelisem

Eesti spordisõbrad vaatavad – ja peavadki – rallit läbi sinimustvalgete prillide. Sellest tulenevalt on nii mõnelgi hooajal paljudele tundnud, et millegipärast kipub Ott Tänaku auto võrreldes konkurentidega liiga tihti lagunema. Mehhiko etapp tõestas taas, et alati pole muru mujal rohelisem – tehnikaspordis juhtub kõigil!