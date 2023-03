Tänak: auto on meil tegelikult hea, kuid ei käi minuga lihtsalt veel sama jalga

Küll andis Tänak mõista, et vaatamata nädalavahetuse ninakrimpsutamistele on Ford Pumaga võimalik siiski võidu kihutada. «Auto on meil tegelikult hea, on kogu aeg olnud, kuid mina ja masin ei käi lihtsalt veel sama jalga. See on see, mis teeb olukorra keeruliseks, kuid vaatame, mis meil õnnestub järgmiste nädalatega välja nuputada,» lõpetas Tänak.