Reegliteraamatus augu leidnud Aston Martin võitles Alonsole poodiumikoha tagasi

Aston Martini meeskond andis selle peale sisse protesti. Seda ühes videomaterjaliga, kus samuti näha olukorrad, kus meeskonnad on karistust kandma tulnud vormelit puudutanud tungrauaga enne, kui aeg ümber saanud. Välja toodud näidetes rõhutati, et valitud olukordades ühtegi karistust ei järgnenud ning reegliraamatus puudub ühene selgitus selle kohta, millal tohib vormelit tungrauaga puudutada, kui sellele ei järgne vahetu masina kallal tegutsemine.

Taas kogunenud žüriil tuligi selle peale nentida, et Aston Martini meeskonnal on õigus ning Alonsole määratud karistus läks ümbervaatamisele. «Uute tõenditega tutvudes jõudsime järeldusele, et puudub kohtunike eelnevalt esitatud kokkulepe, millele võiks tugineda otsustades, et tungrauaga auto puudutamine ilma muude meetmeteta tähendaks auto putitamist,» seisis otsuses.