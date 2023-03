Ogier' edasine võistluskalender sai taas selgemaks

Ogier on varem öelnud, et temal on Toyotaga leping seitsmeks ralliks. Kuigi tiimipealik Jari-Matti Latvala möönis Mehhikos, et tema ei välista võimalust sõlmida prantslasega leping ka ülejäänud aastaks, siis liiga suurt usku soomlasel sellesse siiski pole.

Põhjusega. Sest Ogier' vastused antud teemal on jäänud kahest võidust hoolimata samasuguseks kui hooaja eel. «Praegu võin teile öelda, et Horvaatias olen ma kohal. Lisaks tean ma ka juba seda, et Portugalis, mis on sellest järgmine ralli, mind aga pole. Eks see ole valikute koht ja need on langetatud ühes meeskonnaga,» vahendab Belgia rahvusringhääling ralliässa sõnu.