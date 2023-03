Toyota lõi korra majja? Ogier: Horvaatiasse minek polnud otseselt minu valik

Pühapäeval toimunud pressikonverentsil küsiti Ogier’ilt, et miks ta valis oma järgmiseks MM-etapiks väljakutseid pakkuva asfaldiralli Balkanimaal? Meenutagem, et Ogier ei võistle juba teist aastat järjest kõikidel MM-rallidel ning ei konkureeri seeläbi MM-tiitlile.

«Loodan, et seekord läheb seal veidi sujuvamalt. Ma arvan, et see juhtus pärast arutelusid meeskonnaga. Nad on näinud mu vormi asfaldil ja otsustasime, et see võiks olla võistlus, kus olen meeskonnale heaks boonuseks.

Sinna minek ei olnud ilmtingimata minu valik, kuid mul on hea meel end seal proovile panna. Nagu ma ütlesin, mul on sealt head mälestused ja mul on taas lubatud Horvaatias sõita. See on hea,» ütles Ogier, kes on Horvaatias seni võistelnud vaid korra, kui võitis 2021. aastal esimest korda toimunud MM-etapi.

Oma viimase lausega vihjas ta ka vahejuhtumile kohaliku politseiga, kui Ogier põrkas viimasel võistluspäeval tavaliikluses kokku teise autoga. Tagatipuks läks ta raksu Horvaatia ametivõimudega, sest ei allunud politsei korraldustele ning sai karistada. Intsidendist on nüüdseks möödas pea kaks aastat, seega on temale määratud karistused aegunud.

Ogier on kolmest MM-etapist osalenud kahel, kuid on siiski 56 punktiga punktitabeli liider. Kolme silmaga jääb temast maha Thierry Neuville (Hyundai), kolmas on valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota), kel on 52 punkti.