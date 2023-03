Rajameister vihjas, kellele Lauluväljaku MK-etapp kõige paremini sobib

«Laululväljakul alal on ruumi piisavalt, see pole probleem. Selle raja ehitus on üsna elementaarne, midagi erilist pole olnud vaja teha. Eestlased on toredad ja nendega on lihtne koostööd teha,» ütles Maunula intervjuus Iltalehtile.

Lõpetuseks vihjas Maunula, et MK-sarja eelviimasel etapil võib hästi minna just tema kaasmaalastel. «Usun, et rada on Soome suusatajatele hea. Võistluse korraldamisesse on investeeritud palju. Juba teleülekande pärast on kohapeale toodud palju lisavalgustust. Esinevad bändid ja piletimüük on läinud hästi. Usun, et tuleb hea üritus,» arvas Maunula.