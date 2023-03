Neuville selgitas, kus on Hyundai Toyotast parem ja vastupidi

Ott Tänaku endine tiimikaaslane avaldas, et ei jäänud terve nädala jooksul Hyundai i20 N Rally1-auto käitumisega sada protsenti rahule. «Kurvilistes osades on näha, et me pole Toyotadest kaugel. Seevastu kiiretel osadel jääb kiirusest veidi puudu. Arvestades meie Monte Carlo rallit, on meil head lootused, et saame Horvaatias paremaks,» ütles Neuville Belgia ringhäälingule (RTBF).