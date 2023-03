Eesti jäätantsupaar elas üle raske vigastuse: verejooks pressis ajule ja siis langesin koomasse

«Mul pole juhtunust mingeid mälestusi. Natuke selline tunne, et ma polnud enda kehas. Ma ei mäleta kukkumist, kiirabisõitu ega uuringuid,» tunnistas Mazingue ERRile. «Kuna verejooks pressis mu ajule, otsustasid arstid, et on vaja erakorralist operatsiooni. Ja siis langesin ma koomasse, ilmselt valust.»