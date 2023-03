JAANUS KRIISK ⟩ Lahti rääkimata osa Mehis Viru treeneritööst

Mis puutub kõrgushüppaja kehakaalu, siis see on ülitähtis, eriti naissportlastel. Igasugune rämpstoidu söömine on keelatud. Aastaringselt võib kehakaal kõikuda kilogrammi–poolteise võrra, muidu kaob tunnetus ja võimsuse vahekord kehakaaluga ning kindlasti ei tõuse latt tiitlivõistlustel kunagi kuldmedaliväärilisele kõrgusele.

«Sellist sporti pole siis küll vaja», on lause, mida olen kuulnud, kui olen püüdnud meie maailma lahti seletada. Jah, piiride nihutamine nii iseenda võimete väljaselgitamiseks kui ka inimkonna jaoks üldse on alati seotud riskidega. Absoluutsesse tippu soovivad jõuda paljud, kuid see õnnestub vähestel.

Leidub palju spordi– ja ka elualasid, kus päris sageli loeme lausa surmadest, suurtest vigastustest rääkimata. Kas keelame siis need kõik ära? Auto– ja motospordi, kahevõitlusalad, sportvõimlemise, alpinismi, rääkimata ekstreemspordialadest.

Näiteks alpinism, mis paljuski on tipuvallutamise võrdkuju. Kaks tuntumat maailma kõrgeima tipu vallutajat on Sir Edmund Hillary (esimene maailmas) ja Alar Sikk (esimene Eestis). Lisame ühe hukkunud alpinisti keha, mis lamas 8500 meetri kõrgusel aastatel 1996–2014, ja seda nimetati alpinistide keeles Green Boots’iks. Maailma kõrgeima tipu Mount Everesti vallutamisel on hukkunud 310 inimest. Aga inimesed ikka ja jälle pürgivad sinna.

Nii on ka spordis. Lähed lastevõistlusele ja küsid: kuhu tahad jõuda? Ning saad ikka ja jälle vastuseks: olümpiamängudele ja olümpiamedalini! Kohale jõuavad väga vähesed ja medali võidavad veel vähesemad. Kas keelame ära?