Tüdruksõbra tapnud sporditäht võib pääseda enneaegselt vabadusse

Pistorius tulistas Steenkampi 14. veebruaril 2013. aastal. Mees tulistas naise suunas nende ühises kodus läbi vannitoaukse. Steenkamp suri saadud vigastustesse. Pistorius eitas, et on mõrvas süüdi ja väidab endiselt, et pidas oma abikaasat sissetungijaks.