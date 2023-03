Neuville lootis tiimikaaslaste abile, kuid ei saanud seda

«Võime sel nädalavahetusel tehtu üle uhked olla. Teadsime, et võistleme sel nädalavahetusel Sébastieniga [Ogier]. Lootsin, et Dani ja Esapekka teevad Sébastieni elu raskemaks. Üldiselt oli see minu jaoks lõbus nädalavahetus ja ma tõesti nautisin sõitu,» ütles Neuville rallijärgsel pressikonverentsil.

Vaadates punktitabelit, siis on esiviisikus kõigi kolme meeskonna sõitjad, kuid Toyota piloot on seal kolm. Kahel MM-etapil osalenud ja need mõlemad võitnud Ogier on 56 punktiga liider, kolme punktiga jääb talle alla Neuville. 52 punkti on teisel Toyota sõitjal Kalle Rovanperäl, neljas on Ott Tänak (M-Sport) 47 punktiga ning 44 punkti on koos Elfyn Evansil (Toyota).