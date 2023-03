VIDEO ⟩ Transsooline naine jooksis maailmarekordi

Petrillo jooksis parakergejõustiklaste võistlustel 200 meetrit sisetingimustes ajaga 26,27. Sünnijärgselt oli Valentina Petrillo nimi Fabrizio ning ta on varem meedias öelnud, et sai juba 9-aastaselt aru, et ei pea ennast poisiks.

La atleta trans Valentina Petrillo bate el récord 200 metros de la categoría F50 femenina en Italia y gana su octavo título "femenino" pic.twitter.com/BJCeOmgrIp — Noticias Venezuela 🇻🇪 (@NxVenezuela) March 18, 2023

Hormoonravi alustas Petrillo 2019. aastal ning nii on ta saanud sportlasena osaleda naiste võistlustel. 14-aastaselt diagnoositi tal silmahaigus, mis pärssis nägemist ning nii kategoriseeriti ta parasportlaseks klassis T12.

«Mu keha pole see, mis ta oli 20-aastaselt, kuid õnn viib mind edasi, üle piiride. Parem on olla aeglane, kuid õnnelik naine kui et kiire, aga kurb mees,» on Petrillo varem BBC-le öelnud.

Transsooliste inimeste osalemisese üle spordis on arutletud pikalt. 2021. aastal tõi Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) välja, et rahvusvahelistel spordialaliitudel on lubatud määrata reeglid, mille alusel oleks võimalik transsooliste naise osalemine naiste konkurentsis.