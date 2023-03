Tänak sai Mehhiko ralli eest kehvemapoolse hinde

«Ott teadis, et see saab raske olema – esimesena Mehhikos rajal olla on alati karm – aga asjad läksid kiirelt käest, kui avakatsel tekkinud turboprobleem tähendas, et Tänak oli Reede lõunaks 12 minutit [kiirematest] maas.

Ma tean, et sellisest olukorrast on ennast keeruline tagasi tõmmata – eriti nii tugeva WRC2-arvestuse nimekirjaga – aga kaotada oli väga vähe. Ma lihtsalt ei näinud seda võitlevat, sõdalase-tüüpi, mida me teame, et Tänakul on kuhjaga.