Rally Estonia testikatsel saab näha tavapäratut lahendust

Kui üldiselt on rallifännid harjunud, et testikatsel pääsevad kõigepealt starti Rally1-autod, siis eile avalikustatud rallijuhendis seisab, et Rally Estonial pääsevad kõigepealt kell 9.01-10.30 rajale Rally2 ja Rally3-autodega sõitvad piloodid. Nende hulgast arvatakse välja need, kes saavad eraldi kutse startida koos Rally1-autodega.