JÄRELVAADATAV ⟩ Selver läks finaalseeriat Tartu vastu juhtima

«Praegu on meil selline trenni, puhkuse, oskuste ja vormikõveraga manageerimine. Muret teeb jätkuvalt Taavet Leppiku põlvevalu ja tema osas on lahtine, kui palju ta aidata saab, aga ma loodan, et siiski saab. Teised on peale noormängija Kirstjan Undi kõik rivis, ses osas ei saa nuriseda. Tahtsin poolfinaalist võimalikult kiirelt edasi minna, et saaksin veidi puhkust anda ja restardi teha. Alguses oligi vorm kadunud, hakkasime uuesti laduma ja nüüd on vaja finaaliks veel juurde kruttida. Iga päevaga on seis parem. Oluline on meeles pidada, et see on seeria, mitte üks mäng,» kommenteeris juhendaja.