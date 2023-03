BLOGI ⟩ Lauluväljaku sprindis triumfeerisid norralased, Dremljugalt eestlaste selle talve parim koht!

Enne võistlust:

Tallinna MK-etapi võistluste juht Robert Peets kirjeldas Lauluväljaku 750-meetrist ringi , mida sportlastel tuleb läbida kaks korda, järgnevalt: «Sellel rajal saab võib-olla kolm sekundit puhata. Tõus on väga nõudlik ning kõrguste vahe on seal 25 meetrit. Vahepeal on väga järsk lõik, mis on C-kategooria tõus. Seal tuleb ikka väga kõvasti tööd teha. Üles jõudes on Ernesaksa taga 50–60-meetrine lauge lõik, kus tegelikult tugevamad välja selgitatakse. Alla laskudes on samuti vaja kogu aeg tööd teha.»

«Loodan, et meie sportlased ikkagi pääsevad kvalifikatsioonist edasi. Suusasprint on selline asi, et mitte milleski ei saa kindel olla. Sportlased on valmis ning kõik on räägitud. See on hooaja lõpp. Ütlesime juba hooaja alguses, et peamine fookus on MM, aga kindlasti on ka kodune MK-etapp väga tähtis. Mingit poolega võtmist koduetapil ei ole. Kõik annavad endast maksimumi,» lubas peatreener.