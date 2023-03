Elfyn Evans: eelistan, kui Ogier jääks koju

Kaheksakordne maailmameister Ogier on sel hooajal sõitnud kolmest etapist kaks ning suutnud need ka võita. Maksimaalsest 60 punktist on tal kogutud 56 ning sellega paiknebki ta punktitabeli esikohal, edestades kõikidel etappidel poodiumile kerkinud Thierry Neuville kolme silmaga.

Punktitabelis viiendal kohal paiknev Evans jääb Neuville'ist omakorda üheksa silma kaugusele. See tähendab, et tipus on heitlus väga põnev. «Kõik on tipus väga lahtine ja muidugi olen mina selle saba viimane osa. Mind lahutab Thierryst ainult üheksa punkti. Samas Sebastieni taustal paistame üsna totrad välja. Ma eelistaksin, et ta jääks koju,» lausus Evans ralliportaalile Dirtfish.