Ogier vihjas, mis on tal aidanud MM-sarja liidriks kerkida

Kaheksakordne maailmameister on terve oma karjääri pidanud teistele teepuhastajaks olema. Seda nii lumistel kui ka kuivadel kruusateedel. Osalise koormusega sõites kaob antud tegevus sootuks ära, sest tal on võimalus startida võistlejaterivi keskpaigast.

«Ma arvan, et stardipositsioonil on suur osakaal rallispordis. Nagu teate, siis olen enda karjääris pidanud väga tihti olema esimesena rajal ning selline rallisõit on väga keeruline. Mehhikos sain hea võimaluse kaugemalt startida ning kasutasin enda võimaluse ära,» lausus Ogier ralliportaalile Dirtfish.