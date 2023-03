Koduse MK-etapi 18. mees Dremljuga: tulemus on hea, aga siia ei tohi toppama jääda

See tähendas, et neljandana üle finišijoone tulnud eestlane saavutas kodusel MK-etapil vabatehnikasprindis 18. koha. Eelnevalt oli tema parim tulemus tippkonkurentsis aastaga tagasi Faluni klassikasprindi 42. koht. Ühtlasi kerkis Dremljuga selle hooaja parimaks Eesti murdmaasuusatajaks, sest ületas Martin Himma hooaja algul teenitud 20. koha Ruka 10 km klassikasõidus.

«Kindlasti tänan publikut, kes aitas nii mõnedki piirid ületada,» lausus Dremljuga Eesti ajakirjanikele. «Kui suudad parandada eelsõidu kohta, siis on see alati hea. Minu puhul seda MK-sarjas väga tihti ei juhtu. Loodetavasti on see hea märk.»