Soome meedia ristis Lauluväljaku MK-etapi romurallivõistluseks

Tallinnas oli sportlastele valmistatud raske rada, millega kõik toime ei tulnudki. Nõnda nähti kukkumisi väga paljudes kohasõitudes, kus koha eest võideldi. Meeste poolfinaalis murdis Even Northug kukkumises suusakepi ning Federico Pellegrino ja Luka Mrkonjic panid külje maha.

Soome väljaanne Iltalehti pealkirjastas Tallinna MK-etapi võistluse järgmiselt: «See on romurallivõistlus!» Just need sõnad ütles Soome Viaplay ekspert Jussi Eskola, kes Tallinnas toimunud võistlust kommenteeris.